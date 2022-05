Vídeos Cão fica ferido ao ser golpeado com martelo por seu dono, em Formosa; suspeito foi preso no local Segundo a PM, o homem agiu como forma de intimidar os vizinhos, que tentavam separar uma briga entre ele e a esposa

Um homem foi preso suspeito de golpear seu cachorro na cabeça com um martelo, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Militar (PM) foi acionada e constatou que o homem agiu como forma de intimidar os vizinhos, que tentavam separar uma briga entre ele e a esposa. O caso ocorreu na última sexta-feira (6). Segundo informou a PM, a equipe do 16° Batalh...