A jornalista Cileide Alves entrevista, nesta terça feira (17), o professor de linguística e advogado Carlos André. Para debater um pouco sobre as constantes mudanças nos idiomas, o professor vai explicar questões como a linguagem da internet e a linguagem neutra de gêneros gramaticais.

O convidado do Chega pra Cá debate ainda sobre como as mudanças políticas também interferem na língua portuguesa. Com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por exemplo, palavras e expressões inclusivas voltam a ser pauta nos principais debates contemporâneos.