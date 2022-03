Vídeos Chega pra Cá: Célia Kano, Co-CEO da Rede da Mulher Empreendera Célia Kano também é diretora do Instituto da Mulher Empreendedora

Em 24 de fevereiro, dia em que se comemorou 90 anos do voto feminino no Brasil, o presidente da Câmara de Aparecida disse na tribuna da Câmara de Goiânia que “mulher não faz política porque não quer” e combateu a destinação de cotas femininas nas chapas eleitorais. Às vésperas do Dia Internacional da Mulher vazaram áudios de teor sexistas do deputado estadu...