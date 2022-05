O advogado Cristiano Zanin trabalha para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde 2013. Nos primeiros anos, seu trabalho parecia o esforço de Sísifo, o personagem da mitologia grega condenado a repetir diariamente um esforço interminável e inútil. A defesa não obteve êxito na maioria de seus procedimentos. Em março de 2021, o ministro do STF do (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, anulou todas as condenações de Lula pela Justiça Federal do Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Essa decisão, posteriormente, foi confirmada pelo plenário e, a partir daí, tudo mudou para o advogado e seu cliente mais famoso.

Um ano depois dessa guinada, Lula recuperou seus direitos políticos, lidera as pesquisas para a eleição presidencial e o comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu, em 28 de abril último, que ele teve violados seus direitos políticos, a garantia de um julgamento imparcial e a privacidade na Lava Jato. Paralelamente a esses casos, Cristiano Zanin também atuou com advogados goianos em duas ações julgadas pelo STF a favor de políticos de Goiás.

No final de abril, o ministro Gilmar Mendes anulou a denúncia e os atos decisórios da Operação Cash Delivery, a pedido do ex-presidente da Agetop, Jayme Rincón, decisão que vai beneficiar também o ex-governador Marconi Perillo, e determinou o envio desse processo para a Justiça Eleitoral. Na semana passada, Gilmar Mendes mandou trancar o inquérito da Operação Decantação 2. Desencadeada em 2019, essa operação investigou suposto desvio de recursos da Secretaria de Segurança Pública, durante o período em que foi comandada pelo ex-governador José Éliton.

Para conversar sobre esses assuntos, nosso convidado é o resiliente advogado Cristiano Zanin.