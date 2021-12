Vídeos Chega Pra Cá: Edward Madureira, reitor da UFG Jornalista Cileide Alves recebe o reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edward Madureira

A Universidade Federal de Goiás (UFG) termina este ano com uma dúvida: quem será seu novo reitor em 6 de janeiro, dia que encerra o terceiro mandato do professor Edward Madureira? Pelas regras atuais, deve ser a vice-reitora Sandramara Chaves, eleita em junho último pela comunidade universitária para comandar a instituição entre 2022 e 2026. Mas nem sempre as nor...