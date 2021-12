Vídeos Chega pra Cá: Fátima Gavioli, secretária estadual de educação Cileide Alves recebe a titular da Secretaria de Estado de Educação de Goiás (Seduc)

Em 2009 o Brasil celebrou uma grande conquista: a universalização total do ensino no Brasil, quer dizer, a obrigatoriedade de o Estado oferecer escola desde a educação infantil, para crianças a partir de 4 anos de idade, até o ensino médio, aos 17 anos. A meta então passou a ser a melhoria da qualidade da educação. O fechamento de todas as escolas no Brasil desde ...