A Genial Investimentos e o Quaest Consultoria e Pesquisa iniciaram em julho a divulgação de pesquisas domiciliares sobre as intenções de votos para presidente da República. Serão 24 pesquisas até as eleições, em novembro de 2022. A última sondagem foi divulgada dia 8 e mostra a liderança isolada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com mais de 20 pontos de frente em relação ao presidente Jair Bolsonaro em todos os cenários avaliados. Além do quadro eleitoral, a pesquisa mostra outros pontos importantes para entender a conjuntura brasileira, como os problemas que mais afligem a população brasileira e que certamente darão o tom dos debates eleitorais.

Paralelamente a essas pesquisas, o Quaest Consultoria publica regularmente o Índice de Popularidade Digital, o IPD, uma métrica criada em 2019 para avaliar o desempenho de personalidades da política nacional nas plataformas Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Esse dado é relevante, pois é nas redes sociais que 22% dos entrevistados da pesquisa Quaest dizem buscar informação sobre política.

Por trás deste trabalho está o cientista político e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Felipe Nunes, nosso convidado deste episódio do “Chega pra cá”. Felipe Nunes é Ph.D. em ciência política e mestre em estatística pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles. É o inventor e detentor da patente do IPD e traz em seu currículo a participação como estrategista de várias campanhas eleitorais no país.