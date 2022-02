Vídeos Chega pra Cá: Jeovalter Correia, consultor em gestão pública e ex-secretário de Finanças de Goiânia Aumento do IPTU: Câmara aprovou lei ruim ou o problema é do Cadastro Imobiliário?

A parcela única ou primeira parcela do IPTU em Goiânia venceu nesta segunda-feira (21) sem que a prefeitura desse resposta consistente às reclamações de contribuintes contra reajustes acima dos 45% autorizados pelo Código Tributário Municipal (CTM), aprovado em setembro pela Câmara de Vereadores. De acordo com informações apuradas com especialistas, não é possível fazer a...