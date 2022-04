Assista ao vivo a partir de 11 horas.



Na semana passada o ex-governador José Eliton renunciou à presidência do diretório do PSDB em Goiás, desfiliou-se do partido, onde estava desde 2015, e se filiou ao PSB a convite do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckim, possível candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.

Como Alckim, que construiu toda a sua carreira no PSDB em oposição ao PT de Lula, Eliton também dá uma guinada em sua militância política. O ex-governador estreou em 2010 pelo

DEM, partido do governador Ronaldo Caiado, como candidato a vice-governador de Marconi Perillo, em 2013 foi para o PP (o Partido Progressista) e em 2015 para o PSDB para acompanhar o projeto político de Marconi. Nessa condição ele reelegeu-se vice-governador em 2014, assumiu o comando do Estado em 2018, quando disputou a reeleição e perdeu para Caiado.

Mas não foi a política regional que fez José Eliton dar essa guinada. Ele se une agora ao PSB e ao PT para construir em Goiás o que denomina de “frente ampla” em oposição ao presidente Jair Bolsonaro e pela eleição do ex-presidente Lula. Claro, de quebra, também vai entrar na campanha da oposição ao governador.

Para entender essa escolha de José Eliton que o aproxima de políticos da centro-esquerda, ele é o convidado deste episódio do Chega pra Cá.