A jornalista Cileide Alves entrevista o engenheiro agrônomo Leonardo Machado, nesta terça-feira (19). Entre os temas abordados, está o aumento do valor bruto da agropecuária em Goiás, divulgado na semana passada, superior à média nacional, além do momento de alta das commodities agrícolas, mas com problema para o setor da agropecuária.

Acompanhe ao vivo a partir das 11 horas.