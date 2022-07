Às vésperas do início das convenções partidárias, que ocorrerão a partir desta quarta-feira e vão até 5 de agosto, qual a temperatura do eleitorado goiano? Se a maioria é conservadora, como se acredita no meio político, como explicar o empate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas eleitorais?

Os dois vão transferir votos para seus candidatos a governador em Goiás, respectivamente, o deputado federal Vitor Hugo (PL) e Wolmir Amado (PT)? A primeira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, divulgada neste fim de semana, mostrou estabilidade do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e ainda que 41% dos entrevistados aprovam seu governo.

Essa aprovação e as intenções de voto do governador lhe garantem favoritismo à reeleição? O que as pesquisas indicam para os demais candidatos da oposição, o ex-prefeito Gustavo Mendanha e o ex-governador Marconi Perillo?

Para tratar desses assuntos o entrevistado desta semana do Chega pra Cá é o cientista político e professor da UFG, Pedro Mundim. Bacharel em jornalismo, Mundim é mestre em Comunicação Social pela UFMG e doutor em Ciência Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro.

Ele foi diretor da Assessoria de Pesquisa de Opinião Pública da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e é um coordenador do Centro de Pesquisa em Comunicação Política e Saúde Pública da Universidade de Brasília (UnB). Acompanhe ao vivo a entrevista às 11 horas.