Vídeos Chega pra Cá: presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Carlos Alberto França Cileide Alves entrevista o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO)

Nesta terça-feira (1º), o desembargador Carlos Alberto França completa um ano à frente da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). Ele começou sua carreira nos anos 90, passou por várias comarcas do Nordeste goiano até ser transferido para Goiânia, onde ocupou várias funções, entre elas o processo de falência da Encol, um dos maiores processos de f...