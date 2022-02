Vídeos Chega pra Cá: Senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB a presidente da República Simone Tebet é atualmente a única mulher pré-candidata a presidente da República

A sul-mato-grossense Simone Nassar Tebet, que vai completar 52 anos de idade na próxima terça-feira (22), é bem conhecida da população de seu Estado. Filha do ex-senador Ramez Tebet, ela começou sua carreira elegendo-se deputada estadual em 2002. Foi prefeita por dois mandatos do município de Três Lagoas, sua cidade natal, vice-governadora do governador André Puccinelli e...