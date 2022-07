Nesta quinta-feira, dia 15, faz um mês da localização dos restos mortais do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, assassinados em 5 de junho no Vale do Javari na Amazônia. Na semana passada a juíza titular de Atalaia do Norte, Jacinta Silva dos Santos, determinou o envio do processo para a Justiça Federal.

Ela considerou que a motivação do homicídio está relacionada aos direitos dos indígenas, cuja análise jurídica é de competência da Justiça Federal. A decisão foi celebrada pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), que defendia a federalização.

A Univaja atua em várias frentes para pressionar pelas investigações, pela proteção da floresta e da terra indígena e pela segurança dos indígenas. Seus representantes se reuniram com ministros do STF, estiveram no Congresso Nacional e mantêm interlocução com organismos internacionais.

Ontem o procurador jurídico da Univaja, Eliésio Marubo, viajou para os Estados Unidos para uma agenda no Congresso norte-americano, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e no Departamento de Estado atrás de apoio para essas demandas.

A terra indígena do Vale do Javari abriga sete povos: Mayoruna, Matis, Marubo, Kanamary, Kulina, Korubo, Tsohom Dyapá, além de povos isolados. O Chega pra Cá desta terça-feira (12) recebe um representante dessa terra, o indígena Beto Marubo, membro da Univaja.

Acompanhe ao vivo a partir de 11 horas.