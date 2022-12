Seis escolas estaduais cívico-militares de Goiás implantadas no governo de Jair Bolsonaro vão passar ao comando integral da Polícia Militar em janeiro. O modelo de gestão atual é híbrido e com supervisão do Ministério da Defesa.

A decisão da Secretaria de Educação vai atingir a Escola Professor José Monteiro Lima, em Padre Bernardo; a Escola de Águas Lindas, a Escola José Elias de Azevedo, em Santo Antônio do Descoberto; a Escola Maria D'Abadia Meireles Shinohara, em Luziânia; a Escola Céu Azul, em Valparaíso de Goiás; e a Escola Lourdete de Fátima Sutir, em Planaltina.

A medida vai ocorrer porque a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou na semana passada que vai descontinuar as escolas cívico-militares. Segundo dados do Ministério da Educação, há 202 unidades escolares nesse modelo em todo o país, seis delas em Goiás. Membros das forças de segurança militares em Goiás já atuavam nessas escolas e pouca coisa deve mudar para a comunidade escolar, segundo informações da Seduc.

Para conversar sobre esse assunto e também sobre os 64 colégios militares existentes em Goiás, o convidado do Chega pra Cá desta terça-feira (13) será o coronel Mauro Vilela, superintendente de Segurança Escolar e de Colégio Militar da Secretaria de Educação de Goiás (Seduc).

