As eleições de 2022 devem ficar registradas como uma das mais polarizadas e mais tensas da história recente. A tensão ocorre em função do esgarçamento das relações do presidente Jair Bolsonaro com a Justiça brasileira, em especial com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes, e por sua reiterada campanha contra as urnas eletrônicas.

Esse ambiente exigirá da justiça eleitoral em todo o país uma atuação conjunta e medidas preventivas para que o pleito ocorra dentro da normalidade. Há ainda preocupação com possíveis casos de violência política, haja vista registros de ataques a militantes políticos, caso do assassinato de um petista em Foz do Iguaçu, no Paraná, e da animosidade entre partidários dos candidatos líderes das pesquisas eleitorais.

Para falar sobre esses assuntos, o convidado do Chega pra Cá nesta terça-feira é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), desembargador Itaney Francisco Campos. Acompanhe ao vivo a partir de 11 horas desta terça-feira (29).

