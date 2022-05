A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e o 15º Ofício de Combate à Corrupção e Controle Externo da Atividade Policial, ambos do Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO), encaminharam nesta segunda-feira (30) uma recomendação ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasquez.

Entre outras medidas, os procuradores recomendam o restabelecimento imediato e as competências das Comissões de Direitos Humanos no âmbito da PRF e do ensino de direitos humanos, como disciplina autônoma nos cursos de formação e reciclagem de policiais rodoviários federais.

As recomendações do MPF ocorrem em função da morte por asfixia de Genivaldo de Jesus Santos, após sua abordagem da PRF em Umbaúba, Sergipe, na quarta-feira (25). Genivaldo estava dirigindo uma moto sem capacete, foi detido colocado no porta-malas da viatura, onde os policiais jogaram gás lacrimogênio, levando a sua morte por asfixia mecânica, segundo laudo do IML. O MPF também pediu o afastamento dos policiais envolvidos na abordagem.

Em 3 de maio, o diretor-geral Silvinei Vasques editou uma portaria revogando o funcionamento e as competências das Comissões de Direitos Humanos. Além disso, as disciplinas de ética e direitos humanos foram suprimidas do curso de formação de novos policiais.O MPF quer a retomada das disciplinas e que todos os agentes flagrados por falta disciplinar sejam obrigados a fazer curso de reciclagem.

Para entender melhor o assunto, nossa convidada do Chega pra Cá é a procuradora da República Mariane Guimarães de Melo Oliveira. Acompanhe ao vivo a partir de 11 horas desta terça-feira (31).