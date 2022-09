Na semana passada os governos de Goiás e do Distrito Federal fecharam um pré-acordo para criação de um consórcio interfederal a gestão do transporte coletivo na região do Entorno do DF. O processo será longo, pois exige aprovação de projetos de leis na Câmara Legislativa de Brasília e Assembleia de Goiás, mas ao menos foi um sinal de acordo em uma polêmica que se arrasta há muito tempo.

A Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride) existe desde 1998 e atualmente é formada por 33 municípios do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, mas pouco avançou em políticas públicas para a região, que se destaca por seus problemas: o uso da estrutura hospitalar de Brasília pela população dos municípios; deslocamento de parcela significativa desses moradores para trabalhar na capital federal; alto índice de criminalidade; disparidade econômica e social entre o DF e esses municípios, etc.

A região é muito populosa, tem o segundo maior colégio eleitoral de Goiás e, por isso, atrai os principais candidatos a governador e senador, como acontece nesta eleição. O entrevistado do Chega pra Cá desta terça-feira (19) conhece bem os problemas da região. Prefeito de Valparaíso de Goiás pelo segundo mandato, Pábio Lopes, com o nome político de Pábio Mossoró, é presidente da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (Amab).

