Em 1993 havia 32 milhões de brasileiros em insegurança alimentar grave no Brasil. Esse fato levou o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, a criar o Ação Cidadania, formando uma imensa rede de mobilização de alcance nacional de combate à fome, com apoio do então presidente da República, Itamar Franco, que declarou estado de emergência contra a fome.

Depois de 29 anos, o Brasil retrocedeu e registrou, em 2022, 33milhões de pessoas passando fome e 65 milhões com alguma restrição alimentar, segundo dados divulgados no início do mês pela Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional).

Essa realidade levou o Ação Cidadania a promover na semana passada o Encontro Nacional contra a Fome, reunindo 27 organizações sociais do Brasil para analisar o atual cenário e encontrar saídas para o problema. Para tratar desse assunto tão grave, nosso convidado no Chega pra Cá é o diretor-executivo do Ação Cidadania, Rodrigo Afonso.

