Dois homens foram presos, suspeitos de matar uma pessoa dentro de um dos banheiros do Terminal Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia. Um dos envolvidos foi preso logo após o crime, ocorrido às 15h do dia 13 de dezembro de 2022, e o outro suspeito preso na última sexta-feira (13).

Câmeras de segurança do terminal registraram o momento em que um homem de camiseta azul entra no banheiro. Um minuto depois, um homem de bermuda sai, seguido do suspeito, que pulou uma grade e saiu andando.

Após o crime, o suspeito de camiseta azul, se encontra com um homem no caixa eletrônico do terminal. Eles conversam rapidamente e saem em direção oposta. Um dos suspeitos foi preso com ferimentos no braço pelo Batalhão de Choque. Segundo a polícia, o homem utilizou uma faca para tentar roubar o celular da vítima e acabou se ferindo.

Com o suspeito, segundo a polícia, foi encontrado R$ 180 em dinheiro e uma porção de crack. O segundo homem envolvido no crime foi preso na sexta-feira (13). Como o nome dos suspeitos não foram divulgados, o POPULAR não localizou a defesa deles para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

