A vereadora de Goiânia Aava Santiago (PSDB) foi candidata a deputada federal nas últimas eleições, recebeu pouco mais de 13 mil votos e não se elegeu. Seu protagonismo político, no entanto, cresceu depois da eleição.

Ela se destacou em debates sobre a participação dos evangélicos na política, em oposição às grandes igrejas neopentecostais, que aderiram à campanha do presidente Jair Bolsonaro, e também em grupos de mulheres.

Crente e socióloga, Aava Santiago discursou na reunião do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para anunciar a sua carga aos evangélicos, antes do segundo turno da eleição, e agora foi nomeada para integrar o núcleo de mulheres no grupo de transição do governo de Lula.

Para falar desses assuntos a vereadora é a convidada deste episódio do Chega pra Cá. Assista ao vivo a partir de 11 horas.

