Vídeos Entrevista com Felipe d'Avila, pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Novo Cientista político e mestre em administração pública pela Universidade de Harvard. Fundou o Centro de Liderança Pública (CLP), que já implementou políticas públicas para mais de mil municípios

O pré-candidato à Presidência da República pelo Novo, Felipe d'Avila, visita Goiânia nesta segunda-feira (7). Na capital, participará de evento para membros do partido às 19h30 na Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL). Ele estará acompanhado do primeiro pré-candidato ao governo de Goiás pelo Novo, Edigar Diniz, que já anunciou seu nome para as disputas. Felipe d'Avil...