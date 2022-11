A aprovação na semana passada dos projetos de lei do governo de Ronaldo Caiado (União Brasil) que criam uma contribuição dos produtos agropecuários marcou uma virada no relacionamento de Caiado com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira (PSD). O presidente foi um importante aliado do governador neste primeiro mandato. Ajudou a aprovar os projetos mais impopulares e a construir a governabilidade de Caiado.

No caso da contribuição do agronegócio, Lissauer avisou que não votaria contra os produtores rurais, porque formam sua base política e também por ser ele próprio um agricultor. Caiado concordou, mas esperava que o presidente fosse imparcial no processo de votação. A suspensão de votação remota, a expulsão do presidente da Goinfra do plenário, entre outras atitudes de Lissauer, levaram o governo a concluir que ele atuou de forma parcial na votação na semana passada.

Para falar sobre esses assuntos, o convidado de hoje no Chega pra Cá é o deputado Lissauer Vieira. Acompanhe ao vivo a partir das 11 horas.

