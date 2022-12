A Câmara de Goiânia está presa em uma rede de problemas, tecida tanto internamente pelos próprios vereadores, quanto na prefeitura de Goiânia. A ação judicial apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo diretório nacional do Pros, contra a segunda reeleição seguida do presidente Romário Policarpo, tirou do eixo a base majoritária que sustenta a atual mesa diretora e o prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

O vírus da desconfiança e da intriga contaminou a casa e provocou sintomas graves. A tramitação de sete projetos de lei de regulamentação do Plano Diretor não avança. Todos estão parados nas comissões sem nenhum movimento legislativo, seja de análise ou de debate. As sessões plenárias discutem temas sem importância e ainda exibem vereadores que não conseguem se comportar com decoro parlamentar.

Por fim, a prefeitura também travou seus próprios movimentos. O prefeito Rogério Cruz, que passou praticamente todo o mês de novembro fora de seu gabinete, não tocou a reforma do secretariado nem tratou da substituição dos 1,4 mil servidores comissionados que demitiu depois das eleições.

Para conversar sobre esses assuntos, o convidado do Chega pra Cá desta terça-feira (6), às 11 horas, é o vereador Anselmo Pereira (MDB), o mais antigo da Casa.

