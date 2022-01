Vídeos Happy Hour da Notícia: explosão de casos de Covid, medidas restritivas, supersalários no MPF e mais Os jornalistas Katherine Alexandria, Rodrigo Hirose, Fabiana Pulcineli e Paula Parreira participam do programa

Aulas presenciais, explosão de casos de Covid-19 e medidas restritivas em Goiânia são parte do pacote de pautas sobre pandemia no Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (21). Vamos falar também sobre os 70 procuradores do MPF que receberam salários de mais de R$ 300 mil em dezembro de 2021. Venha opinar e debater com a gente. Os jornalistas Katherine Alexandria, Rodrigo H...