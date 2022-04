Suspensão do canal do YouTube da Câmara de Goiânia por divulgação de fake news, arquivamento definitivo dos processos contra padre Robson e caso Valério Luiz estão na pauta do Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (29/4). Participam do programa os jornalistas Fabiana Pulcineli, Rodrigo Hirose, Márcio Leijoto e Paula Parreira. Vem com a gente!