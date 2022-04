Vídeos Happy Hour da Notícia: fim da janela partidária, aumento do pedágio e final do Goianão 2022 Como os pré-candidatos se acomodaram na janela partidária, aumento do pegágio na BR-153 e BR-060, e final do Goianão 2022 são os temas do Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (1º/4)

Como os pré-candidatos se acomodaram na janela partidária, aumento do pegágio na BR-153 e BR-060, e final do Goianão 2022 são os temas do Happy Hour da Notícia d...