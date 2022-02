Entenda os principais destaques da semana no Happy Hour da Notícia desta sexta-feira (11). IPTU, validação da lei das federações partidárias, radares em Goiânia e prefeito Rogério Cruz negando influência de lideranças do DF do Republicanos na prefeitura. Esses são os temas que estão na pauta do programa desta semana, com os jornalistas Márcio Leijoto, Fabiana Pulcineli e Paula Parreira.