Feliz ano novo com o Happy Hour da Notícia de volta! O programa semanal de debate do POPULAR coloca em pauta, nesta sexta-feira (7), a votação do Plano Diretor na Câmara Municipal.

Também vamos falar sobre os postos de saúde lotados na primeira semana de 2022 e obra de resort em Pirenópolis. Participam do programa os jornalistas Elisama Ximenes, Márcio Leijoto, Gabriela Lima e Paula Parreira.