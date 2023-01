O deputado federal Elias Vaz (PSB), anunciado por Flávio Dino como o novo secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, disse no programa Jackson Abrão Entrevista desta segunda-feira (2) que é “perfeitamente possível” uma ponte entre o governador Ronaldo Caiado (UB) e o presidente Lula (PT). Segundo o novo secretário, tanto Lula quanto Caiado – que no segundo turno das eleições declarou apoio ao candidato derrotado, Jair Bolsonaro (PL) – entendem a importância de construir uma boa relação pautada no interesse da população.

Na entrevista, Vaz lembrou que, enquanto deputado, teve uma “ótima relação com Ronaldo Caiado” e que o mesmo pode ocorrer entre o governador reeleito e o novo presidente da República.

“Que acima de tudo o interesse público seja colocado no patamar maior. Eu penso que a gente não pode deixar, agora, picuinhas políticas sobreporem o interesse da população de Goiás. Eu tenho certeza que o governador Ronaldo Caiado compreende muito bem isso, ele foi parlamentar, sabe disso, e também o próprio presidente Lula, que sabe que a tarefa histórica dele agora é governar para todos”, completou.

Novo secretário

Ao jornalista Jackson Abrão, Elias Vaz também detalhou a função que vai desempenhar frente à Secretaria de Assuntos Legislativos, pasta ligada ao Ministério da Justiça, a partir de fevereiro.

De acordo com Vaz, a Secretaria tem papel histórico porque cuida “de dois aspectos fundamentais”. “O primeiro, o de acompanhar a legislação na área penal, cível, que tramita na Câmara e no Senado, enquanto posição de governo. Além disso, ela se manifesta sobre decretos e projetos de lei da Presidência, principalmente no tocante a esses temas”, descreveu.

Ainda segundo o novo secretário, sua atuação na pasta será técnica, uma vez que ele participará da elaboração ou sugestão de alterações de projetos, e também política, já que será seu dever estabelecer uma relação com o Congresso Nacional.

“As experiências que a gente acumulou lá na Câmara Federal é que tem projetos que tramitam com mais celeridade, e outros que nem tramitam. Então, é preciso sim fazer a gestão politica permanente, para que esses projetos de interesse do governo possam ter um trâmite acelerado”, ressaltou.

Combate ao extremismo

Questionado sobre os atos terroristas e com teor golpista registrados no último mês, em Brasília, Elias Vaz declarou que “é preciso separar, muito claramente, o que é o direito das pessoas se manifestarem, de terem suas posições políticas, das pessoas defenderem por exemplo, ações criminosas”, se referindo a pedidos de “intervenção militar”.

“As pessoas que vão para a porta de um quartel e vão reivindicar intervenção militar, isso é um ato criminoso que é tipificado penalmente”, destacou o parlamentar, que disse que o terrorismo deve ser tratado tal qual é tipificado em Lei: crime hediondo.

Ainda conforme Vaz, o novo governo terá uma tarefa contínua de combater a desinformação deixada pelo governo anterior.

“Um dos pilares do governo Bolsonaro foi a fake news. Nós temos uma tarefa muito grande para fazer com que as pessoas compreendam qual o mundo real que nós vivemos, qual o país real, e também quais são as necessidades reais. Isso vai ter que ser um trabalho permanente, mas com uma lógica de pacificação de tentar unificar o país”, arrematou.