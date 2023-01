Uma manifestação a favor da democracia acabou em briga generalizada na Rua do Lazer, em Pirenópolis, na última quarta-feira (11) por divergências políticas. Chutes, tapas, empurrões, cadeiradas e até “violãozadas” foram registradas por quem estava no local (vídeo acima).

Um dos participantes do movimento político, que preferiu não se identificar, contou ao POPULAR que o grupo decidiu sair às ruas como uma resposta aos atos terroristas que vandalizaram os prédios do Supremo Tribunal Federal, Congresso e Palácio do Planalto no domingo (8), em Brasília. Ele diz que cerca de 15 pessoas estavam se manifestando de forma pacífica.

“Nós nos encontramos na Praça Central da cidade, passamos pela Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário e chegamos à Rua do Lazer. Durante a manifestação, dizíamos que repudiamos o que houve no DF, mas que os dois lados podem conviver juntos e em paz. Então, um grupo de pessoas de um escritório de turismo começou a se manifestar de forma muito efusiva e um dos nossos manifestantes pegou o celular para registrar o que estava acontecendo. Ao ver que estavam sendo gravados, o celular foi tomado por uma das trabalhadoras deste comércio e ele foi tentar recuperar. A partir daí, os outros funcionários começaram a chutar e socar o manifestante”, conta.

Pelas imagens, é possível observar que os envolvidos começam a se atracar e outros chegam para participar da confusão, jogando cadeira e batendo com violão. Um dos homens, funcionário do estabelecimento de turismo, teve um corte superficial na cabeça e foi levado pelos bombeiros para o Hospital Estadual Ernestina Lopes Jayme para os primeiros socorros.

O delegado da cidade, Tibério Martins, diz que foi registrada uma ocorrência e que o suspeito de machucar a cabeça do homem responderá por lesão corporal leve. O POPULAR solicitou por e-mail uma nota da empresa de turismo que possui escritório em Pirenópolis e aguarda um posicionamento.