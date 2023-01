O quarto secretário de Infraestrutura da Prefeitura de Goiânia na gestão de Rogério Cruz (Republicanos), Denes Pereira, que também é o titular da Secretaria Municipal de Administração, é o convidado do programa Chega pra Cá desta terça-feira (10), com a jornalista Cileide Alves. Mesmo com obras atrasadas de gestões anteriores na capital goiana, Denes vê com otimismo o cronograma proposto.

Em relação aos buracos nos asfaltos, problema recorrente em Goiânia, Denes explica que há uma operação com mais de 100 profissionais, divididos em 14 equipes, atuando pela cidade. O secretário informou que cerca de 16 mil buracos são tampados por mês na capital, mesmo com o período chuvoso.

Denes diz que a troca de secretariado da pasta não atrapalhou a conclusão de obras em Goiânia. “Cada troca tem a sua característica. A primeira se deu pelo rompimento com o MDB e não por questões técnicas. A segunda e terceira pelo fato do prefeito entender que era preciso fazer mudanças. As obras possuem um cronograma e, por eu já ter passado pela Seinfra há 18 anos, enxergo que mesmo com as alterações, os profissionais da ponta continuam trabalhando, o que dá uma continuidade de obras”, diz.

Cileide questiona então sobre o Projeto 630, que realiza a reconstrução asfáltica de Goiânia, iniciado em 2019, que estava previsto para ser concluído em dois anos. Denes diz que ao assumir a Seinfra, encontrou algumas dificuldades no programa, mas que já foram resolvidas e informa que o período chuvoso atrapalhou a conclusão de algumas obras.

Mesmo somente com pouco mais da metade do projeto concluído, o titular da Seinfra destaca que o novo projeto, o Goiânia Adiante, que prevê investimentos de R$ 1,7 bilhão na cidade, visto por Rogério Cruz como “10 anos em dois”, pavimente 500 quilômetros ruas da capital. “A ideia era que pudéssemos terminar o 630 até setembro, mas a determinação é de que a gente antecipe. Antes de terminar um, o outro já vai começar”.

Confira as falas do titular da Seinfra sobre as obras em Goiânia

Obras de requalificação da antiga Avenida Castelo Branco: adiada para abril

"É um projeto que a Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Seplam) contratou a empresa, mas por todas as informações que tivemos, em abril se encerra”

Avenida Anhanguera: iniciou em 2022, com previsão de realização entre junho e novembro

Obra foi dividida em três trechos. A pasta entrou somente a primeira etapa, que corresponde ao trecho entre os terminais de transporte coletivo Praça da Bíblia e Praça A. “Esse é um trabalho que o prefeito cobra diariamente. O novo cronograma coloca o segundo trecho até março e o terceiro até junho. Pretendemos antecipar”

Praça Cívica começou as obras em 2021: prazo era de 100 dias

Secretário informou que na quarta-feira (11) terá uma nova rodada de reuniões para discutir o assunto. À Cileide, Denes disse que a determinação é para entregar a praça pronta, com asfalto, calçadas e estações do BRT.

Corredor da Avenida T-7 – Obra é do governo de Paulo Garcia

“Caixa Econômica Federal pediu para que a prefeitura pudesse cumprir algumas situações e já estamos fazendo intervenções”. Denes informou que está preparando uma ida à Caixa para prosseguir com as reuniões.

Avenida Leste-Oeste

Obras devem avançar após o período chuvoso.

