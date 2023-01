Uma mulher foi atropelada por um caminhão ao atravessar a faixa de pedestres, em Anápolis, cidade a 55 quilômetros de Goiânia. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram quando ela espera na calçada para atravessar e, então, é atingida pelo veículo já no meio da pista. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (4), na Avenida Brasil Norte, no Bairro Boa Vista.

Ao ver o caminhão, a mulher se assusta e tenta acelerar, mas ele já estava muito próximo. Pelo vídeo, é possível ver que a mulher vai parar debaixo do caminhão. De acordo com a TV Anhanguera, testemunhas disseram que o sinal estava verde para o veículo.

A mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana). O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) também esteve no local.

Como o nome da pedestre não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu informações sobre o atual estado de saúde dela. Também não foi informado o nome do motorista e nem se ele foi levado para a delegacia.

Uma equipe da Companhia Metropolitana de Trânsito, Transportes e Serviços Urbanos (CMTT) esteve no local para controlar o fluxo de veículos.