Uma mulher foi presa suspeita de furtar materiais escolares e brinquedos de uma loja e colocar os quatro filhos para carregá-los, em Jataí, cidade na região sudoeste de Goiás. Imagens de câmeras (vídeo acima) de segurança do comércio registraram o momento em que ela pega os objetos e, em seguida, aparecem os filhos carregando-os na rua.

O caso aconteceu na quinta-feira (5), por volta de 12h. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Jataí informou que, após a denúncia, encontrou com a mulher um cesto grande com quatro mochilas, três bonecas, várias caixas de lápis de cor, rolos de cordas, estojos escolares, cadernos e outros brinquedos. Ao todo, as mercadorias estão avaliadas em R$ 2,5 mil.

Como o nome da suspeita não foi identificado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa. A delegada responsável pelo caso, Paula Ruza, disse que ela confessou o crime.

Segundo a TV Anhanguera, os filhos da suspeita foram entregues à avó materna.