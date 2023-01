Um filhote de jararaca foi encontrado dentro de uma lavadora de roupas, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, nesta terça-feira (3). A dona da casa, localizada no Setor Viegas, acionou o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate. O animal foi solto em seu habitat natural sem nenhum ferimento.

Segundo a corporação, a mulher disse ter colocado as roupas para lavar na máquina, e quando foi retirá-las encontrou a cobra no cesto da lavadora. Os Bombeiros reforçaram que, apesar do tamanho, esse tipo de serpente já nasce com veneno.

Serpente venenosa

Segundo o Ministério da Saúde, a jararaca é a maior causadora de acidentes com cobras no país, representando 69,3% de todas as picadas registradas no Brasil. Uma característica típica dessa serpente é o seu policromatismo, ou seja, seu padrão de cores varia de cobra para cobra, com tons marrons escuros ou claros, verdes, acinzentados ou amarelos. Além disso, a jararaca possui desenhos em forma de ferradura na lateral do corpo com diferentes cores, geralmente mais escuros que o restante do corpo.

Os principais sintomas de picada de jararaca em humanos são dor e inchaço local, às vezes com manchas arroxeadas e sangramento no ferimento. As complicações podem provocar infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência renal.

Em caso de acidente, o local da picada deve ser lavado apenas com água e sabão. A próxima medida é buscar ajuda no hospital mais próximo e, caso seja necessário, solicitar auxílio do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar. É importante ressaltar que não se deve tentar remover o veneno ou aplicar algum produto sobre o local da picada, pois pode agravar o problema.

