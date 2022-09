O deputado federal Delegado Waldir (União Brasil) será o segundo entrevistado da série de sabatinas com os candidatos ao Senado promovida pelo jornal O Popular e a rádio CBN. A entrevista será realizada nesta segunda-feira (5) pelos jornalistas Alex Maia e Marcos Nunes Carreiro das 9h35 às 10h00 com transmissão pela rádio CBN Goiânia FM 97.1 e pelo site e página do jornal O Popular no Facebook.

Candidato isolado pelo Senado pelo União Brasil, Waldir é um dos três nomes que vão disputar o cargo pela base política do governo Ronaldo Caiado, os outros dois são Alexandre Baldy (PP) e Vilmar Rocha (PSD). Delegado de polícia, Waldir disputou a primeira eleição para deputado federal em 2010, pelo PSDB. Ele assumiu como suplente em 2011, por quatro meses.

Foi afastado em julho, em virtude de nova totalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO). Em 2014, concorreu novamente a deputado federal e foi o mais votado para o cargo daquela eleição. Em 2018, repetiu o feito e, agora, tenta o mandato de senador. Também foi candidato a prefeito de Goiânia em 2016.

Antes de integrar o União Brasil, já foi filiado ao PL, antigo PR, e ao PSL, além do PSDB. Ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou patrimônio de R$ 1 milhão. O bem de maior valor é uma casa de R$ 480 mil. Na eleição de 2018, registrou R$ 481 mil em bens.

Eleição de senador

Dez candidatos concorriam ao cargo nesta eleição em Goiás, mas o TRE-GO indeferiu o pedido de candidatura de Antônio Paixão, do PCO, por ausência de filiação partidária dentro do prazo legal. A sigla está recorrendo da decisão.

Os senadores são eleitos para representar os estados e somam 81 ao todo, 3 por cada estado. O sistema eleitoral é o majoritário. Logo, é eleito o candidato que obtiver o maior número dos votos apurados no estado em que concorre.

O mandato é de oito anos, mas as eleições para o Senado acontecem de quatro em quatro anos. É que a cada eleição, a Casa renova de modo alternado um terço e dois terços de suas 81 cadeiras. No dia 2 de outubro, serão eleitos 27 novos senadores: uma vaga para cada estado e o DF. Eles vão se unir aos outros 54 (dois por estado) que ainda têm quatro anos de mandato.

Confira o cronograma de sabatinas do Popular e CBN

05/09 – Alexandre Baldy (PP)

07/09 – Delegado Waldir (UB)

08/09 – Denise Carvalho (PCdoB)

09/09 – João Campos (Republicanos)

12/09 – Leonardo Rizzo (Novo)

13/09 – Manu Jacob (Psol)

14/09 – Marconi Perillo (PSDB)

15/09 – Vilmar Rocha (PSD)

16/09 - Wilder Morais (PL)



