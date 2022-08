O ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), será o terceiro entrevistado da série de sabatinas com os candidatos ao governo de Goiás promovida pelo jornal O Popular e a rádio CBN.

A entrevista será realizada nesta quarta-feira (17) pelos jornalistas Luiz Geraldo e Fabiana Pulcineli das 9h35 às 10h10 com transmissão pela rádio CBN Goiânia FM 97.1 e página do Popular no Facebook.

Filho do ex-deputado estadual Léo Mendanha, Gustavo Mendanha é formado em Educação Física, mas acompanhou o pai na política. Ele foi vereador por dois mandatos, entre os anos de 2009 e 2016, período em que foi presidente da Câmara de Vereadores de Aparecida por duas gestões, entre 2013 e 2016.

Na gestão de Maguito Vilela, foi secretário de Esporte e Lazer. Em 2016, foi eleito prefeito de Aparecida de Goiânia pelo MDB e reeleito em 2020. Em 2022, filiou-se ao Patriota.

Mendanha declarou patrimônio de R$ 946,1 mil no registro de sua candidatura ao governo de Goiás no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

