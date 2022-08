O deputado federal Major Vitor Hugo (PL) será o entrevistado desta quarta-feira (24) da série de sabatinas com os candidatos ao governo de Goiás promovida pelo jornal O Popular e a rádio CBN.

A entrevista será realizada pelos jornalistas Luiz Geraldo e Fabiana Pulcineli das 9h35 às 10h10 com transmissão pela rádio CBN Goiânia FM 97.1 e pelo site e página do jornal O Popular no Facebook.

Major Vitor Hugo é deputado federal e presidente estadual do PL. Formado em direito, foi consultor Legislativo da Câmara dos Deputados na área de Segurança Pública e Defesa Nacional (Área XVII). Além disso, como aponta o seu título, foi major de Infantaria e Forças Especiais do Exército Brasileiro na reserva não remunerada.

Baiano, mudou-se para Goiás em 2003. Foi líder do governo de Jair Bolsonaro (PL) na Câmara entre janeiro de 2019 e agosto de 2020.

No registro de sua candidatura ao governo de Goiás no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informou patrimônio de R$ 1,49 milhão. Quantia é próxima a declarada na eleição de 2020, quando foi eleito deputado federal. Na época, bens somavam R$ 1,33 milhão.

Confira o cronograma de sabatinas do Popular e CBN:

15/08 – Cintia Dias (PSOL)

16/08 – Edigar Diniz (Novo)

17/08 – Gustavo Mendanha (Patriota)

18/08 – Professora Helga Martins (PCB)

19/08 – Professor Pantaleão (UP)

22/08 – Ronaldo Caiado (União Brasil)

23/08 – Vinícius Gomes da Paixão (PCO)

24/08 - Vitor Hugo (PL)

25/08 – Wolmir Amado (PT)

Leia também:

O Popular e CBN sabatinam Vinícius Paixão, candidato a governador pelo PCO

O Popular e CBN sabatinam Ronaldo Caiado, candidato à reeleição pelo União Brasil

O Popular e CBN sabatinam Professor Pantaleão, candidato a governador pelo UP

O Popular e CBN sabatinam Helga Martins, candidata a governadora pelo PCB

O Popular e CBN sabatinam Gustavo Mendanha, candidato a governador pelo Patriota

O Popular e CBN sabatinam Edigar Diniz, candidato a governador pelo partido Novo

O Popular e CBN sabatinam Cíntia Dias, candidata a governadora do PSOL