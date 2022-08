O governador Ronaldo Caiado será o entrevistado desta segunda-feira (22) da série de sabatinas com os candidatos ao governo de Goiás promovida pelo jornal O Popular e a rádio CBN.

A entrevista será realizada pelos jornalistas Luiz Geraldo e Fabiana Pulcineli das 9h35 às 10h10 com transmissão pela rádio CBN Goiânia FM 97.1 e pelo site e página do jornal O Popular no Facebook.

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado também foi deputado federal e senador. Além disso, foi candidato à presidente da República em 1989.

Vindo de uma família tradicional da política goiana, ele ainda traz na sua trajetória a criação da União Democrática Ruralista (UDR), que tinha o objetivo de defender os interesse de donos de terras.

O governador é formado em medicina e é produtor rural. Neste ano, concorre à reeleição pelo União Brasil (UB).

Caiado declarou patrimônio de R$ 24,8 milhões no registro de sua candidatura ao governo de Goiás no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Confira o cronograma de sabatinas O Popular e CBN:

15/08 – Cintia Dias (Psol)

16/08 – Edigar Diniz (Novo)

17/08 – Gustavo Mendanha (Patriota)

18/08 – Helga Martins (PCB)

19/08 – Professor Pantaleão (UP)

22/08 – Ronaldo Caiado (União Brasil)

23/08 – Vitor Hugo (PL)

24/08 – Wolmir Amado (PT)

