O empresário Wilder Morais (PL) será o último entrevistado da série de sabatinas com os candidatos ao Senado promovida pelo jornal O Popular e a rádio CBN.

A entrevista será realizada nesta sexta-feira (16) pelos jornalistas Alex Maia e Marcos Nunes Carreiro das 9h35 às 10h00 com transmissão pela rádio CBN Goiânia FM 97.1 e pelo site e página do jornal O Popular no Facebook.

Wilder foi secretário de Estado de Infraestrutura de Goiás em 2011 e, em 2012, assumiu como suplente a vaga de senador deixada por Demóstenes Torres, que tina sido cassado. Ele seguiu no Senado até 2019.

Em 2018, tentou a reeleição, mas não conseguiu. Em 2020, foi candidato a vice-prefeito de Goiânia na chapa encabeçada pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD).

Recentemente, filiou-se ao PL com o aval do presidente Jair Bolsonaro (PL) e assumiu a vice-presidência do diretório estadual.

Wilder declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) R$ 41,4 milhões em bens. Em 2020, seu patrimônio era de R$ 32,6 milhões.

Eleição de senador

Dez candidatos concorriam ao cargo nesta eleição em Goiás, mas o TRE-GO indeferiu o pedido de candidatura de Antônio Paixão, do PCO, por ausência de filiação partidária dentro do prazo legal. A sigla recorreu da decisão.

Os senadores são eleitos para representar os estados e somam 81 ao todo, 3 por cada estado. O sistema eleitoral é o majoritário. Logo, é eleito o candidato que obtiver o maior número dos votos apurados no estado em que concorre.

O mandato é de oito anos, mas as eleições para o Senado acontecem de quatro em quatro anos. É que a cada eleição, a Casa renova de modo alternado um terço e dois terços de suas 81 cadeiras.

No dia 2 de outubro, serão eleitos 27 novos senadores: uma vaga para cada estado e o DF. Eles vão se unir aos outros 54 (dois por estado) que ainda têm quatro anos de mandato.

Confira o cronograma de sabatinas do Popular e CBN:

05/09 – Alexandre Baldy (PP)

07/09 – Delegado Waldir (UB)

08/09 – Denise Carvalho (PCdoB)

09/09 – João Campos (Republicanos)

12/09 – Leonardo Rizzo (Novo)

13/09 – Manu Jacob (Psol)

14/09 – Marconi Perillo (PSDB)

15/09 – Vilmar Rocha (PSD)

16/09 - Wilder Morais (PL)

Leia também:

O Popular e CBN sabatinam Vilmar Rocha, candidato a senador por Goiás pelo PSD

O Popular e CBN sabatinam Delegado Waldir, candidato a senador por Goiás pelo União Brasil

O Popular e CBN sabatinam Alexandre Baldy, candidato a senador por Goiás pelo PP

O Popular e CBN sabatinam Marconi Perillo, candidato a senador por Goiás pelo PSDB

O Popular e CBN sabatinam Manu Jacob, candidata a senadora por Goiás pelo PSOL

O Popular e CBN sabatinam Leonardo Rizzo, candidato a senador por Goiás pelo Novo

O Popular e CBN sabatinam João Campos, candidato a senador por Goiás pelo Republicanos

O Popular e CBN sabatinam Denise Carvalho, candidata a senadora por Goiás pelo PCdoB