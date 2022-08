O ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) Wolmir Amado será o último entrevistado da série de sabatinas com os candidatos ao governo estadual promovida pelo jornal O Popular e a rádio CBN. Nove candidatos concorrem ao cargo nesta eleição em Goiás.

A entrevista será realizada nesta quinta-feira (25) pelos jornalistas Luiz Geraldo e Fabiana Pulcineli das 9h35 às 10h10 com transmissão pela rádio CBN Goiânia FM 97.1 e pelo site e página do jornal O Popular no Facebook.

Ex-reitor da PUC-GO por 19 anos, Wolmir é formado em Filosofia, mestre em História e doutor e pós-doutor em Ciências da Religião. Além disso, foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Esta é a primeira eleição que disputa.

Wolmir declarou patrimônio de R$ 1,09 milhão no registro de sua candidatura ao governo de Goiás no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O maior valor listado na declaração é um apartamento de R$ 500 mil.

- Confira as principais notícias sobre as Eleições 2022

Confira o cronograma de sabatinas do Popular e CBN:

15/08 – Cintia Dias (PSOL)

16/08 – Edigar Diniz (Novo)

17/08 – Gustavo Mendanha (Patriota)

18/08 – Professora Helga Martins (PCB)

19/08 – Professor Pantaleão (UP)

22/08 – Ronaldo Caiado (União Brasil)

23/08 – Vinícius Gomes da Paixão (PCO)

24/08 - Vitor Hugo (PL)

25/08 – Wolmir Amado (PT)

Leia também:

O Popular e CBN sabatinam Major Vitor Hugo, candidato a governador pelo PL

O Popular e CBN sabatinam Vinícius Paixão, candidato a governador pelo PCO

O Popular e CBN sabatinam Ronaldo Caiado, candidato à reeleição pelo União Brasil

O Popular e CBN sabatinam Professor Pantaleão, candidato a governador pelo UP

O Popular e CBN sabatinam Helga Martins, candidata a governadora pelo PCB

O Popular e CBN sabatinam Gustavo Mendanha, candidato a governador pelo Patriota

O Popular e CBN sabatinam Edigar Diniz, candidato a governador pelo partido Novo

O Popular e CBN sabatinam Cíntia Dias, candidata a governadora do PSOL