Vídeos O que vai mudar na região Sudoeste de Goiânia? Parque Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama) será o principal atrativo para novas moradias na região Sudoeste de Goiânia, a contar com o novo Plano Diretor

O Parque Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama) será o principal atrativo para novas moradias na região Sudoeste de Goiânia, a contar com o novo Plano Diretor. O equipamento começou a ser construído ainda em 2003, mas teve as obras suspensas e só retomadas em 2013, quando o plano atual, aprovado em 2007, já estava em execução. Agora com três de seus onze setores p...