Um sargento do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar (PMGO) foi atropelado ao dar ordem de parada a um veículo, na noite desta segunda-feira (6), em Goiânia. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro, que seguia pela Avenida Alexandre de Morais, no Setor Parque Amazônia, ignora a presença do policial e foge após atingi-lo.

O sargento identificado como Valdir, foi atendido no local, com suspeita de fratura no braço e edema na cabeça. Apesar disso, o cabo do Corpo de Bombeiros que socorreu o policial informou que ele não sofreu nenhum dano mais grave.

O motorista do carro, um homem de 70 anos que estava embriagado, foi localizado e preso. Ele poderá responder por tentativa de homicídio, embriaguez ao volante e omissão de socorro.

Como o nome do motorista não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar sua defesa.

Leia também:

Mulher é presa suspeita de matar amiga por dívida de R$ 550 e esconder corpo em fossa, em Goiânia

Hospital de Formosa armazena rins e córnea em primeira captação de órgãos para doação

Motociclista e criança são arremessados após serem atingidos por carro; vídeo