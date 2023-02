“Quais são as metas da gestão do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos)?” A pergunta foi feita neste sábado pelo presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), em entrevista ao jornal O POPULAR. Para o presidente, uma gestão precisa ter rumo. As críticas do vereador se intensificaram na semana passada, mas o ele toca em um ponto que tem sido questionado há mais tempo por atores políticos goianienses: rumo o prefeito dará à gestão para deslanchar seu governo.

Exemplos: em 2022 a prefeitura lançou o Goiânia em Nova Ação (Gena), com previsão de investimento de R$2 bilhões em quatro anos. No ano passado, lançou o Goiânia Adiante. Por que dois projetos e não a concentração de esforços em apenas um? Em outubro, a prefeitura demitiu 90% dos 340 comissionados da Comurg, disse que ela precisava de saneamento financeiro.

Depois tentou sem sucesso que a Câmara aprovasse projeto de integralização de capital para a empresa no valor de R$30 milhões. Depois disso, aumentou em R$100 milhões o valor do contrato anual da prefeitura com Comurg e ao mesmo tempo recontratou quase todos os demitidos. Não se fala mais em plano de saneamento.

Para entender melhor o que se passa na Prefeitura de Goiânia e para onde o prefeito direciona seu governo, o convidado desta semana do Chega pra Cá é o próprio prefeito, Rogério Cruz.

