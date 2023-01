A goiana Kathrein Moura Faria, de 32 anos, viralizou na internet após divulgar vídeos em que mostra sua rotina ao realizar tarefas diárias com os pés. A mulher, que mora em Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia, nasceu sem os braços devido a uma deficiência congênita. Nos vídeos, Kathrein prova que sua condição física não é um empecilho e que há um mundo cheio de possibilidades.

Ela diz que é totalmente independente e já morou sozinha por quatro anos. Kathrein penteia o cabelo, faz maquiagem, escova os dentes, cozinha, dirige, cuida dos cachorros, limpa a casa e até já trocou lâmpada com os pés, dentre tantas outras coisas.

Kathrein, que é casada há oito anos com o Luiz Carlos, de 45 anos, é servidora pública há 10 anos e é formada em Segurança Pública e Direito. Atualmente, trabalha como técnica-judiciária no Fórum de Anápolis.

Ela conta que começou nas redes sociais sem nenhuma expectativa. “Em 2016 eu postei um vídeo no YouTube lavando vasilhas. Era super caseiro, sem resolução, e aí, de repente, 1 milhão de visualizações. Depois postei um outro e teve o dobro de gente assistindo. E só foi aumentando. Acho que foi uma questão de destino”, disse ao POPULAR. Seu canal se chama " Kathrein Moura - Com os pés”.

A servidora viralizou também no TikTok com um vídeo (veja acima) em que mostra ela cozinhando. Com os pés, ela corta a carne, pimentão e tomate, e coloca na panela de pressão. O vídeo foi postado no dia 30 de dezembro de 2022 e já tem quase 17 milhões de visualizações.

Kathrein conta que recebe muitas mensagens e a maioria é de pessoas sem deficiência. “São pessoas que assistem e tentam ver a vida de uma forma diferente. É motivar, sem se vitimizar. Mostro que existe um mundo cheio de possibilidades e que realmente conseguimos fazer as coisas independentemente da condição física”, diz sobre a experiência que definiu como “gratificante”.

Apesar da história inspiradora, Kathrein também precisa lidar com comentários negativos, os ‘haters’ da internet. “São pessoas que criticam o fato de eu usar os pés para realizar as minhas tarefas. É um ‘tabu’ para eles eu fazer as coisas com os pés. São comentários do tipo ‘os pés pisam no chão, têm micoses e chulé’, mas não é assim. É a mesma lógica das mãos: nós as lavamos antes de comer, de cozinhar ou escovar os dentes. Meus pés são limpos”, fala. Kathrein conta ainda que isso não lhe atinge e outros seguidores a defende contra os comentários negativos.

Kathrein diz que as redes sociais ajudaram a lidar com o preconceito. “Você lida com vários comentários e somente uma minoria é preconceituosa e de gente com ‘cabeça fechada’. Ao lidar com isso virtualmente, te ajuda a pensar em qual a porcentagem do seu público é negativa. Quantos são os que estão ali para fazer o mal e quantos são do bem? Esse problema não é comigo. Está enraizado na cabeça das pessoas”, afirma.