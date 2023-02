- Sertanejo não tem relação com carnaval e o samba, diz Xexéu

Nesta terça-feira de carnaval (21) a política abre alas para o samba. O entrevistado deste episódio é Roberto Célio Pereira da Silva. Não conhece? E simplesmente Xexéu?. Entendeu onde o samba atravessou este Chega pra Cá?

Cantor, compositor, poeta, carnavalesco e humorista, o goianiense Xexéu começou sua carreira artística há 43 anos quando se uniu a amigos do Colégio Agostiniano para criar o Nóys É Nóys, grupo de samba bem conhecido em Goiás. Há 14 anos fundou o Quarteto Nóys É Nóys, com uma pegada mais jazzística.

Nesta entrevista, Xexéu fala sobre a consolidação do carnaval de rua em Goiânia, iniciado há 20 anos com o Carnaval dos Amigos, critica os sertanejos por invadirem o território do samba e conta que as novas gerações de sambistas de Goiânia estão chegando muito bem preparadas, pois vêm da academia e das orquestras sinfônicas.