Um servidor público, de 41 anos, foi preso em Cristalina, cidade no Entorno do Distrito Federal, suspeito de falsificar documentos para vistos estrangeiros e “ensinar” pessoas a se comportar em entrevistas nas embaixadas. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF), o suspeito cobrava R$ 2 mil por pessoa e, caso o cliente conseguisse entrar no país desejado, ele deveria pagar mais R$ 50 mil. A prisão aconteceu nesta terça-feira (3).

De acordo com o delegado que investiga o caso, Wisllei Salomão, as investigações começaram há seis meses quando sete pessoas foram presas por uso de documentos falsos nas embaixadas. “Dentre os documentos falsos, encontram-se contracheques, declarações de imposto de renda e de bens, certidões de casamento e comprovantes de matrícula em universidades”, disse o delegado.

As investigações foram conduzias pela Coordenação de Repressão às Fraudes (Corf/PC-DF) e foi batizada de Legatio (embaixada, em latim). As pessoas que utilizaram os documentos falsos, presas anteriormente, podem ser condenadas a penas de até seis anos de reclusão.

Já o homem que foi alvo de busca e apreensão é acusado de crimes de falsificação de documento público e particular e associação criminosa, cujas penas podem ultrapassar a 15 anos. A PC-DF informou que as investigações prosseguem no intuito de identificar outras pessoas que podem estar envolvidas.

Como o nome do suspeito e nem o órgão do governo em que ele trabalha foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa ou pedir um posicionamento.