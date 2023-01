A chuva que durou apenas 30 minutos, nesta terça-feira (3), foi suficiente para alagar as ruas e causar estragos em Pirenópolis. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), foram registrados 72 milímetros, número que era esperado para uma média de cinco dias. Esse grande volume de água fez com que o nível do Rio das Almas subisse 40 centímetros.

Somente no mês de dezembro, Pirenópolis registrou aproximadamente 500 milímetros de chuva, quase o dobro do previsto, o que deixou o solo encharcado e colocou o município em alerta. O Corpo de Bombeiros informou que não precisou ser acionado, mas que segue acompanhando a situação.

No mês passado, a Ponte Velha, que passa sobre o Rio das Almas, foi liberada, após ter sido interditada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) pelo risco de alagamento após as fortes chuvas na cidade.

Em todo o estado, a combinação entre calor e umidade segue favorecendo a formação de áreas de instabilidade. Com isso, pode haver pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de rajadas de vento e raios. O Cimehgo também alerta para o risco potencial para formação de tempestades em muitos pontos de Goiás. A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 95% em todas as regiões do estado.

