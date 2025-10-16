Nove dos 14 deputados federais de Goiás que votaram a favor da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Blindagem na Câmara dos Deputados foram favoráveis, nesta quarta-feira (15), à suspensão da ação penal contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL) que corre no Supremo Tribunal Federal (STF). Três dos 14 se ausentaram e apenas um votou contra.\nA PEC da Blindagem aprovada pela Câmara e depois arquivada no Senado pretendia aumentar a proteção de deputados e senadores contra processos criminais. Ontem, por 268 votos favoráveis e 167 contrários a Câmara suspendeu a ação penal movida pelo senador Vanderlan Cardoso (PSD) contra o deputado Gayer por crime de injúria, calúnia e difamação.\nA proteção do deputado goiano vai durar enquanto ele for deputado, a menos que o STF tenha entendimento diferente desta decisão. Os nove deputados da bancada federal que votaram a favor de suspender a ação foram Daniel Agrobom (PL), Zacharias Calil (UB), Ismael Alexandrino (PSD), Marussa Boldrin (MDB), Jeferson Rodrigues (Republicanos), Magda Mofatto (PRD), Professor Alcides (PL), Silvye Alves (UB), além de Gayer.