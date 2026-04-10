Às vésperas de completar 80 anos e disputar um quarto e último mandato, o presidente Lula mantém sua determinação de impedir o surgimento de novos líderes à esquerda, desestimular a construção de um sucessor para o pós-Lula e sacrificar o PT em favor do “projeto maior”: ele.\nO novo alvo de Lula é o PT do Rio Grande do Sul, que teve os governadores Olívio Dutra e Tarso Genro e fica sem candidato próprio ao governo do Estado desde 1982, primeiras eleições diretas para governador após 1965. Lula quis e o partido foi obrigado a engolir o nome, ou melhor, o sobrenome da ex-deputada Juliana Brizola, do PDT.\nA pressão “de cima”, assumida pelo presidente nacional do PT, Edinho Silva, foi insuportável, como aconteceu ao longo das eleições, por exemplo, no Rio, em Minas, em Pernambuco e no Maranhão, onde o PT, depois de ceder a primeira vez, nunca mais se recuperou e está na dependência de aliados - não mais só da esquerda.